Simoni (Fdi): “Un comitato scientifico per i 200 anni dalla fondazione di Viareggio”

Un comitato scientifico provinciale per i 200 anni dalla fondazione della città di Viareggio, che cadranno il prossimo 7 giugno. A proporlo è il responsabile nazionale dello spettacolo e del teatro di Fratelli d’Italia Massimiliano Simoni.

“Ricordiamo infatti che il 7 giugno 1820 – dice – la duchessa Maria Luisa di Borbone emanava, dal Real Palazzo di Lucca, il decreto che elevava Viareggio al rango di città e vi destinava un governatore per l’amministrazione. Trovo assolutamente necessario istituire un comitato cittadino di respiro provinciale per la valorizzazione dell’evento, con persone di eccellenza del nostro territorio: a Viareggio, in Versilia e nella stessa provincia di Lucca ne abbiamo molte, non serve andarle a cercare altrove come ultimamente va di moda fare”:

“Un comitato – prosegue Simoni – che sappia coinvolgere le energie e le risorse di Viareggio e dei comuni della provincia e che parta fin da subito pianificando una serie di iniziative volte a celebrare degnamente la nostra città. Penso ad un concerto lirico sinfonico con star internazionali al gran teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago; una grande mostra di pittura e scultura di artisti locali; un evento dedicato ai bambini e alle scuole, coinvolgendo le elementari e le medie e uno ad hoc per le scuole superiori; una gara velica o un torneo di calcio per rilanciare le attività sportive, totalmente annichilite dalla giunta Del Ghingaro”.

“Sì perché l’amministrazione – conclude – ormai è abituata ad annientare ciò che di buono e di bello c’era a Viareggio: proviamo almeno una volta a celebrare la nostra città come si deve, il 7 giugno festeggiamola come merita”.