Benedusi (Fdi): “Viareggio, da 4 anni niente scuolabus”

“Più di quattro anni fa, fu sospeso il servizio scuolabus per mancanza di fondi (al tempo si parlò di dissesto). Da allora, si sono susseguite varie promesse circa il trasporto dei bimbi che purtroppo ancora oggi – sono passati quattro anni! – sono senza uno scuolabus”. A parlare Chiara Benedusi, responsabile scuola e sociale di Fratelli d’Italia Viareggio.

“Stando così le cose, i genitori sono costretti a portare i figli con i mezzi propri a scuola (non tutti hanno la fortuna di avere due macchine) e ogni qualvolta l’istituto organizza un’uscita, le persone che lavorano sono costrette a chiedere ore di permesso – va avanti -. Il Comune in tutto questo tempo non solo non ha ancora risolto la situazione, ma ha addirittura dichiarato a gran voce di essere uscito dal dissesto e che in tesoreria avanzano circa trentamila euro”.

“Questa amministrazione – conclude Benedusi – che tanto si vanta di aver risollevato la città, non si è minimamente interessata di fornire servizi basilari alla cittadinanza, come il servizio scuolabus per l’appunto. Forse non è un problema che interessa al Sindaco perché non ha figli che vanno a scuola a Viareggio. Sicuri si Cambia… sì, ma in peggio”.