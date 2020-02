Scrutatori per il referendum, ecco come candidarsi

C’è tempo fino al 22 febbraio per presentare dichiarazione scritta di disponibilità ad assumere le funzioni di scrutatore in vista del referendum costituzionale del 29 marzo prossimo. Il Comune di Viareggio invita gli elettori, già iscritti all’Albo comunale degli scrutatori, non occupati in alcuna attività lavorativa ed iscritti al Centro per l’Impiego, o studenti non lavoratori a presentare, entro tale data la dichiarazione.

L’atto dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo, disponibile all’ufficio elettorale (al Palazzo Comunale in piazza Nieri e Paolini) o scaricabile dal sito web del Comune, nella sezione Elettorale, sotto la voce Referendum Costituzionale.

La domanda dovrà essere consegnata unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità a mezzo pec all’indirizzo: comune.viareggio@postacert.toscana.it, oppure direttamente all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico, consultabili sul sito del Comune.