Italia Viva con Del Ghingaro: “Da ambiente a infrastrutture, un programma per rilanciare Viareggio”

Ambiente, sviluppo, infrastrutture, scuole, cultura, sociale e politiche di genere, impiantistica sportiva, grandi eventi. Sono questi i punti salienti sui quali Italia Viva dialoga con Giorgio Del Ghingaro. Temi sui quali l’attuale sindaco di Viareggio, candidato alla guida della città per altri 5 anni, sta lavorando e che si ritrovano prioritari anche nell’agenda di Italia Viva.

“Punti – sostengono i coordinatori Gianna Cecchi e Luca Mori – che nascono dall’ascolto del territorio e dall’esperienza, innovativa, dei tavoli di lavoro, che Del Ghingaro propose a Viareggio 5 anni fa, e che riteniamo, proprio come avviene ormai da tempo alla Leopolda, uno strumento fondamentale di dialogo e di confronto con i cittadini e con tutte le realtà economiche, culturali e sociali del territorio. E questo con l’obiettivo di costruire e realizzare insieme giorno dopo giorno un programma di mandato serio, ambizioso e ricco di contenuti”.

“Cosa aspetta Viareggio nei prossimi 5 anni? La città è cambiata – dicono -, ha aspettative, non si accontenta più di sonnecchiare sotto traccia. Viareggio, è un piccolo gioiello tutto italiano. Dalla nautica, al Carnevale, da Puccini alla stagione balneare, la città esprime il meglio che il nostro Paese sa offrire”.

“Basti pensare alla nautica. Il distretto ad oggi conta 10 cantieri tra i più importanti al mondo, con aziende leader nel settore per i motor-yacht e i sailing-yacht. Viareggio – aggiungono – e i contesti confinanti producono il 25% delle barche al mondo sopra i 30 metri. Nel distretto ci sono oltre 1100 imprese e in Toscana, complessivamente, quasi 4000 imprese che lavorano a 360° sulla nautica. Serve da un lato un porto adatto, ottimizzando le strutture per sviluppare ulteriormente il mercato dei grandi yacht, capace di portare investimenti importanti e lavoro a Viareggio. Dall’altro un’adeguata viabilità che faciliti il transito da e per i cantieri e che, soprattutto, liberi interi quartieri della città dalla morsa del traffico”.

“Una città moderna – aggiungono – non può prescindere da un adeguato piano dei parcheggi e da un’adeguata rete di piste ciclabili. Quindi esprimiamo pieno consenso per i due progetti che riguardano i parcheggi sotterranei, uno in piazza d’Azeglio l’altro in piazza Mazzini, e un si convinto ai collegamenti tra il centro e le periferie dedicati alla mobilità dolce. Il tutto sempre tenendo la sostenibilità ambientale come linea guida nelle trasformazioni territoriali. Viareggio deve tornare ad essere la città guida per le politiche del nostro comprensorio, con un confronto sempre più proficuo con tutti i comuni della Versilia sui temi della gestione dei rifiuti, della viabilità, della sanità, della gestione dell’acqua, del turismo e della cultura”.

“Viareggio oggi è turismo e turismo di qualità – sostengono -. A due passi dagli itinerari montani delle Apuane, offre ogni tipo di esperienza di vita sul mare: dai bagni lussuosi, alle marine selvagge, dai grandi hotel, ai campeggi lungo la Pineta. La città offre un calendario di iniziative che punteggiano praticamente tutto l’anno solare: dal Carnevale, al Versilia Yachting Rendez vous, al Festival Puccini, al Premio Viareggio. Serve un piano di investimenti sia per la cultura che per l’impiantistica sportiva: perché Viareggio, uscita dal dissesto, possa essere fucina e cantiere di nuove idee e nuovi sogni”.

“Su questi e molti altri temi – proseguono i due coordinatori di Italia Viva – che riguardano il comune di Viareggio Italia Viva dichiara pieno sostegno alla ricandidatura di Giorgio del Ghingaro a sindaco. Il nostro partito offrirà fin da subito un contributo serio di idee e programmi con l’unico obiettivo di credere nello sviluppo e nella crescita di questa splendida città”.

“Abbiamo letto sui giornali di quest’oggi la presa di posizione di Rossella Martina, del suo intento di formare una propria lista a sostegno di un altro candidato e, dunque, di allontanarsi spontaneamente da Italia Viva. Prendiamo atto delle sue decisioni – spiegano – le rispettiamo e va da se che da oggi in poi contribuiremo a far crescere il partito di Italia Viva a Viareggio con tutti coloro che sosterranno la candidatura di Giorgio del Ghingaro a sindaco di Viareggio. Italia Viva è un partito giovane, aperto e inclusivo ed è nostra intenzione organizzare quanto prima a Viareggio un incontro pubblico per presentare ai cittadini le nostre idee e le nostre proposte sia in ambito locale che nazionale”.

Soddisfazione al riguardo è stata espressa anche da Francesco Colucci: “Sono veramente lieto di questa importantissima decisione, presa con coraggio e con intelligenza politica e che come Riformisti Toscani avevamo anticipato e auspicato prendendoci le solite rampogne – afferma -. La decisione di Italia Viva Versilia apre la strada ad un accordo oltre che con i Riformisti anche con +Europa e Azione di Calenda, per battere l’arroganza salviniana e quella incomprensibile del Pd di Viareggio oltre che per un successo alle prossime elezioni regionali del nuovo partito di Matteo Renzi a sostegno di Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana”.