Counselling per la comunicazione sociale, si presenta il libro

Strumenti di counselling in analisi transazionale: per migliorare la comunicazione sociale, il libro si presenta domani (13 febbraio) alle 17 alla biblioteca Riccardo Vannucci della scuola media Lenci in via Lenci.

Il libro contiene una ricerca sull’utilizzo degli strumenti del counselling nelle professioni di aiuto e illustra, attraverso l’analisi di diverse casistiche, la metodologia del counselling complementare nelle professioni.

Oltre all’ indagine, nel libro sono presenti diversi articoli relativi alle metodologie applicative nei diversi campi, dalla scuola all’azienda, dal mondo del sociale, all’individuo. E’ un punto di arrivo di un grande lavoro di ricerca e di pratica, ma anche un punto di partenza per chi vuole approcciarsi al settore.

Il libro – già acquistabile su Amazon sia in formato Kindle che cartaceo – sarà presentato nella biblioteca Riccardo Vannucci presso le scuole medie Lenci al Varignano che inaugurano con questa una serie di iniziative aperta ai cittadini.