Lega, via alla raccolta firme per abolizione senatori a vita

La Lega di Viareggio sarà impegnata per l’intero fine settimana al fine di organizzare e predisporre la raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge per l’introduzione del sistema elettorale maggioritario uninominale puro per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonchè per l’elezione a suffragio universale e diretta del presidente della Repubblica e dell’abolizione dell’istituto dei senatori a vita.

Si tratta di una iniziativa che riguarderà l’intero territorio nazionale e che impegnerà tutte le sezioni della Lega anche nel raccogliere le nuove iscrizioni al partito di tutti coloro che intenderanno aderire alla Lega di Matteo Salvini.

Tutti i cittadini potranno recarsi a sottoscrivere tali proposte di legge venerdì (14 febbraio), dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, nella sede della Lega a Torre del Lago in via Garibaldi 7 e nei giorni di sabato (15 febbraio) e domenica (16 febbraio), dalle 10 alle 17 continuativamente, presso il gazebo Lega in Passeggiata, Piazza Campioni, a Viareggio.

Saranno presenti per garantire l’autenticazione delle firme i consiglieri comunali Massimiliano Baldini, Maria Domenica Pacchini ed Alessandro Santini.