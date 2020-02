Massarosa, continua la bonifica dei nidi di processionaria

L’ufficio ambiente del Comune di Massarosa sta intervenendo su una serie di segnalazioni che riguardano la presenza di insetti processionaria in alcune aree pubbliche di Massarosa.

In particolare nei giorni scorsi sono stati effettuati due interventi di bonifica di nidi dell’insetto: uno all’interno del giardino della scuola materna di Bozzano, l’altro sempre a Bozzano ma in via Vittorio Veneto.

In questi giorni l’intervento riguarderà altre aree dove è stata segnalata la presenza massiccia dell’insetto: via Montessori a Piano di Conca, il giardino delle scuole elementari di Piano del Quercione e il giardino delle scuole elementari di Piano di Conca.

Per effettuare questi interventi, assieme alla rimozione di una pianta caduta nel Rio di Bozzano, l’ufficio ambiente ha affidato i lavori ad una ditta specializzata in questo tipo di operazioni.