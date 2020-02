CarnevalDarsena, manifesto celebrativo a tiratura limitata per i 50 anni

Per celebrare ulteriormente l’anniversario dei 50 anni del Carnevaldarsena è stata realizzata – in un numero simbolicamente limitato di copie – la versione celebrativa del manifesto ufficiale 2020. Cinquanta pezzi unici, idealmente uno per ogni anno di festa, per collezionisti o semplici appassionati di tutto ciò che ruota intorno alla Repubblica di Darsena.

Le opere, numerate e firmate dall’autore Alessandro Pasquinucci, sono stampate su una speciale carta fatta a mano e presentano ciascuna il timbro dell’evento.

L’iniziativa nasce da un’idea dell’imprenditore David Bianchi, proprietario del negozio di abbigliamento Lungo Canale, che ne ha finanziato l’intera realizzazione, ed è stata subito sposata con entusiasmo dagli organizzatori del Carnevaldarsena. “Ho pensato che un progetto del genere fosse un bel modo per omaggiare un traguardo così importante sfruttando la componente artistica del manifesto, che celebra per immagini la storia della manifestazione”.

Un progetto che unisce all’arte e alla grafica il collezionismo e la solidarietà; l’acquisto delle opere, sarà possibile tramite una donazione minima di 100 euro e il ricavato verrà interamente devoluto al Carnevaldarsena, che utilizzerà i proventi per finanziare progetti sul territorio.