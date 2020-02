Parchi di Torre del Lago, parla Christian Marcucci di Fratelli d’Italia.

“Facendo un giro per i vari parchi giochi di Viareggio e Torre del Lago – dice l’esponente del partito della Meloni – si nota che su Viareggio il mantenimento tocca quasi la sufficienza, mentre a Torre del Lago abbiamo un degrado e un abbandono che non ha eguali. Bambini e zona della città di serie B?”

“Parco Piazza Trittico – racconta – una desolazione: cancello chiuso, giochi distrutti, praticamente inagibile in tutto e per tutto. Parco Ninfea: una zona immensa con un solo castello, ma inagibile perché mancano le rampe e gli scivoli dove poter montare e scendere. Parco Nomellini: altro spazio immenso privo di giochi. Come fa l’amministrazione comunale a dire che i bambini e la zona di Torre del Lago non sono di serie B?”.

“Chiediamo che i vari parchetti comunali – conclude – sia di Viareggio che di Torre del Lago, abbiamo i pari trattamenti – o perlomeno la sufficienza – per i giochi e la manutenzione, dato che ogni bambino ha il diritto di poter giocare all’aria aperta in spazi preposti”.