A Viareggio un corso per comunicare in maniera efficace con i propri figli

Come si fa a comunicare in modo efficace con i nostri figli? Come affrontare al meglio conflitti e quotidianità?

Questo venerdì (21 febbraio) e il 6 e 13 marzo dalle 20 alle 23 nello studio Timelight di Viareggio di via San Francesco 57 la life coach Chiara Pardini terrà Comunicazione efficace tra genitori e figli, un ciclo di incontri rivolto ai genitori per sviluppare nuove strategie comunicative che migliorino la relazione con i propri bambini.

In particolare, il progetto si rivolge non soltanto ai genitori ma anche a tutti gli adulti interessati, per lavoro o per diletto, a interagire con i bambini e con gli adolescenti.

L’obiettivo è quello di promuovere il dialogo, migliorare la comprensione dei più piccoli e riuscire a educarli con più semplicità e successo. Il fine è quello di riuscire a trasmettere ai bimbi e agli adolescenti quei principi e valori fondamentali per i genitori ma anche di riuscire nell’intento di insegnar loro a rispettare il ruolo genitoriale.

Un metodo interessante quello utilizzato dalla Pardini che presenterà due strumenti del tutto innovativi nella comunicazione con i bambini, l’enneagramma e lo human design, consegnando così ad ognuno dei partecipanti una modalità ben specifica per l’educazione del proprio figlio. La combinazione di questi due strumenti, infatti, permetterà di ritagliare su misura per ogni bambino tutto ciò che verrà spiegato all’interno del corso.

“Con questo breve percorso, vorrei aiutare i genitori a trasmettere sicurezza e migliorare l’autostima dei propri figli – spiega la life coach – Trasferire gli strumenti affinché possano aiutare i bimbi nel trovare e raggiungere gli obiettivi scolastici, sportivi e di vita in genere, scoprire i talenti e indirizzarli verso la loro realizzazione”.

Per informazioni e iscrizioni 338.71.67.676, email info@chiarapardini.it.