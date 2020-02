Palp e Repubblica viareggina insieme candidano a sindaco Romina Cortopassi

Una lista che potrebbe chiamarsi Viareggio popolare per i beni comuni. E’ questa la formula sulla quale stanno lavorando Potere al Popolo e Repubblica Viareggina, che trova la sua sintesi nella figura di Romina Cortopassi, femminista con una passata esperienza in consiglio comunale, scelta per rappresentare al meglio il progetto.

“Il programma della lista sarà centrato sulla difesa dell’ambiente, sul sociale, sulle questioni di genere, sulla solidarietà e la difesa delle classi meno agiate – spiegano le due anime della lista -. Viareggio popolare e bene comune farà l’ennesimo tentativo per cercare di allargare la coalizione anche ad altre forze politiche e sociali, perché l’unità è un bene prezioso come mostra anche lo sforzo che stiamo facendo a livello regionale. Se questo non dovesse riuscire correremo da soli con Romina Cortopassi candidata sindaca”.