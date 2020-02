Parchi gioco inclusivi a Viareggio e Torre del Lago, la proposta di Fdi

“A proposito dei parchi da riqualificare e rendere accessibili su Viareggio e Torre del Lago, sarebbe opportuno pensare e progettare un grande parco inclusivo accessibile anche ai bambini disabili per garantirgli il diritto al gioco”. Così Chiara Benedusi, responsabile sociale e disabilità Fratelli d’Italia Viareggio.

“Un parco inclusivo – spiega Benedusi – è un’area gioco dove tutti i bambini possono giocare, muoversi e divertirsi in sicurezza interagendo tra loro. I singoli giochi sono progettati per offrire la possibilità di essere utilizzati in autonomia dalla maggior parte dei bambini con disabilità motorie, sensoriali (vista-udito) o cognitive. Privi di barriere architettoniche, sono dotati di rampe di accesso, percorsi per ipovedenti (percorsi tattili), vasche rialzate per l’orticoltura, scivoli a doppia pista. Il tutto per consentire ai piccoli, interagendo, di giocare ed imparare assieme ai propri genitori”.

“Una tale struttura – conclude Bondusi – sarebbe, oltre che grande segnale di civiltà, anche strumento per un turismo sostenibile che offre pari opportunità agli ospiti della nostra città”.