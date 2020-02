Pci: “Pam Viareggio annuncia chiusura, vicini ai lavoratori”

Un nuovo parcheggio nell’area della Pam che poi annuncia la chiusura. Un caso segnalato a Viareggio dal PCi che adesso chiede conto al sindaco Giorgio Del Ghingaro dopo che il consiglio comunale aveva dato il via libera al progetto della nuova area di sosta.

“Solo due giorni fa – spiega Paolo Annale della segreteria del Pci di Viareggio – abbiamo appreso dalla stampa che il consiglio comunale ha approvato il nuovo parcheggio nell’area del supermercato Pam. Stamani per vie ufficiose apprendiamo che ieri la direzione Pam, con un tempismo senza eguali, avrebbe informato la sede di Viareggio di averne deciso la chiusura per il giorno 29 febbraio p.v con un ricollocamento del personale nell’area toscana”.

“Se non si tratta di uno pessimo scherzo di carnevale – prosegue – è al contrario una notizia che apre davvero molti interrogativi. Primo fra questi ci domandiamo preoccupati se l’amministrazione, nei contatti che necessariamente ha avuto con la Direzione Generale Pam nell’iter per la messa punto del provvedimento deliberativo, non si sia chiesta e non abbia chiesto quali fossero le intenzioni del marchio nei confronti della sede viareggina e soprattutto dei lavoratori”.

“Crediamo – aggiunge Annale – che il sindaco debba fornire alla città chiarimenti in proposito e adottare, se del caso, i correttivi necessari. Il Pci, che continuerà a seguire con molta attenzione la vicenda, non può che esternare ancora una volta la propria indignazione nei confronti di una politica economica irrispettosa del valore del lavoro e dei lavoratori, nei cui confronti esprime la piena solidarietà”.