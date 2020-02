Mirka è scomparsa da casa e i proprietari offrono una ricompensa a chi aiuterà a ritrovarla. Ha una medaglietta e pesa 10 chili ed è scappata a Viareggio martedì scorso (18 febbraio) in via Nicolò Pisano. Per segnalazioni chiamare: 388 7678738, 339 7678738.

