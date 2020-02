Recladin (Lega): “Salvini a Viareggio per aprire in grande stile la sfida elettorale”

Sabato (22 febbraio) alle 16,30 il leader della Lega Matteo Salvini farà tappa a Torre del Lago, in via Garibaldi 7. Cresce l’attesa tra i militanti locali del partito che considerano questa visita una tappa fondamentale per la corsa alle elezioni regionali.

“L’arrivo di Matteo Salvini a Viareggio è un evento importantissimo per tutta la città, non solo per la Lega – dichiara il commissario Andrea Recaldin -. E’ un riconoscimento del ruolo strategico che la città gioca nello scacchiere politico provinciale e regionale. A primavera ci aspetta una competizione elettorale importantissima per riconquistare la perla del Tirreno e la Lega è pronta a giocare la propria parte in maniera decisiva. Come commissario provinciale della Lega è inoltre per me un grande onore che l’unica data in Toscana di questo tour del nostro leader Matteo Salvini sia proprio nella nostra provincia”.

E sulle polemiche sollevate dopo l’annuncio della tappa viareggina, il commissario provinciale della Lega risponde elencando i problemi del territorio.

“Anche se la campagna elettorale è già iniziata, come testimoniano le numerose iniziative promosse dalla Lega di Viareggio – prosegue Recaldin – la presenza di Matteo Salvini sarà l’occasione per sancire definitivamente l’avvio della sfida elettorale. L’apertura della sede della Lega è un altro risultato importante e strategico perché segna un continuo e costante radicamento del nostro movimento sul territorio. Non comprendo assolutamente le continue e costanti polemiche di questi giorni: prima di polemizzare sulla presenza di un segretario di un partito in città, io mi indignerei ad esempio per lo stadio chiuso, per il torneo di Viareggio spostato in un’altra regione, per le opere d’arte abbandonate nei magazzini o per la pessima situazione delle strade e dell’arredo urbano in generale. Viareggio merita di più e noi ci impegneremo a tutti i livelli per restituire alla città quella dignità e quell’orgoglio di cui ha bisogno una meta turistica e culturale come Viareggio”.