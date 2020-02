Si è svolta regolarmente nel pomeriggio di oggi (22 febbraio) la visita di Matteo Salvini, in tour elettorale a Viareggio e Torre del Lago, alla cittadella del Carnevale.

Ad attenderlo circa 500 simpatizzanti. Il leader della Lega è arrivato con la figlia e la fidanzata Francesca Verdini e poi ha visitato gli hangar dove sono alloggiati i carri mascherati del Carnevale, alcuni dei quali ritraggono lo stesso Salvini. L’ex vicepremier ha anche incontrato la presidente della Fondazione Carnevale, Marialina Marcucci.

Foto 3 di 15





























Salvini nell’occasione ha avuto modo anche di affrontare il tema dell’emergenza coronavirus: “Spero che a questo punto anche il governatore della Toscana Enrico Rossi abbia capito che la quarantena, i controlli obbligatori non sono sono esagerazioni, razzismo o sciacallaggio ma sono tutela della salute pubblica”, ha detto dichiarandosi disponibile con i sindaci e governatori leghisti ad affrontare l’emergenza.

“Quando si tratta della salute dei nostri figli bisogna unirsi – ha proseguito – Certo sentirsi dire da qualcuno che ha la massima responsabilità della salute del popolo italiano, fino a ieri l’altro, che ‘è tutto sotto controllo…’. Noi a gennaio andammo in parlamento chiedendo verifiche, controlli, quarantene. Ci dissero ‘sciacalli, allarmisti, razzisti’ mentre oggi ‘ce ne stiamo rendendo conto’. Io sono in collegamento con il Veneto e la Lombardia, e purtroppo i contagi rischiano di superare quota cento nelle prossime ore”.

“È evidente che bisogna fare tutto ciò che è necessario fare: chiunque arrivi da luoghi a rischio non deve camminare in mezzo alla strada – ha aggiunto Salvini – Bisogna controllare, sigillare, visitare e identificare. Adesso stiamo vicini ai medici che sono in prima linea, ai sindaci e ai governatori“.

Una cinquantina, invece, le persone aderenti a varie sigle della sinistra – Viareggio Meticcia, Potere al popolo e Partito comunista dei lavoratori tra le altre – che hanno inscenato una protesta goliardica, con diverse persone truccate e mascherate in tema carnevalesco. Tre gli striscioni issati dai manifestanti dove si leggeva: “Matteo Salvini ridacci i quattrini! (Tutti e 49 milioni)”, “Salvini l’unico pagliaccio che non ci piace” e “A voi comode rate, a noi l’agenzia delle entrate”.

Oltre alle bandiere delle sigle politiche, i manifestanti hanno sventolato anche le bandiere del Burlamacco, simbolo del carnevale viareggino.