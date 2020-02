Carnevale di Viareggio, Coldiretti regala fiori e palloncini

Coldiretti regala fiori e palloncini al popolo del Carnevale di Viareggio in occasione del corso di chiusura e la diretta tv nazionale su RaiTre. Martedì grasso speciale quello del Carnevale d’Italia in programma martedì (25 febbraio) lungo i viali a mare con l’iniziativa di promozione della floricoltura versiliese e toscana da parte di Coldiretti. “Doneremo migliaia di esemplari di tulipani e ranuncoli ai partecipanti all’ultimo corso di questa straordinaria edizione – annuncia Andrea Elmi, presidente Coldiretti Lucca – Sarà un’esplosione di colori e profumi della Versilia per ricordare ai toscani e ai tanti turisti che la Versilia è la capitale dei fiori”.

I fiori a chilometro zero sono protagonisti, ormai da tanti anni, dei corsi viareggini grazie alla collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio. Coldiretti ha donato, anche in questa edizione, fiori e bouquet per gli ospiti dei corsi. In particolare rosse, anemoni e tulipani. Lo farà anche durante il corso di chiusura scandito dalla diretta su RaiTre e dalla proclamazione dei vincitori e dal grande spettacolo pirotecnico finale.