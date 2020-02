Parchi pubblici abbandonati a Viareggio. A denunciarlo è ancora Christian Marcucci di Fratelli d’Italia che nei giorni scorsi aveva segnalato una situazione analoga a Torre del Lago. A essere sotto osservazione sono, in particolare, l’area circostante al Lago dei cigni, il parchetto in zona Varignano e il parco giochi 25 aprile.

“A quanto pare Viareggio non è proprio una città per i bambini – spiega Marcucci -. Dopo il nostro articolo sui parchi giochi di Torre del Lago, abbiamo avuto moltissime segnalazioni di cittadini e turisti sui parchi di Viareggio, che dall’esterno sembrerebbero accettabili, ma entrando dentro risultano essere abbandonati. Nel parchetto in zona Lago dei Cigni segnaliamo un’altalena rotta con nastro bianco e rosso avvolto intorno, fortino con accessi per montare e scendere chiusi, pavimentazione di gomma rotta, numerose buche dove un bambino o un genitore può inciampare o cadere; nel parchetto zona Varignano, sul viale della Libertà, gli accessi al parco sono completamente chiusi con catene e lucchetti e nel parco giochi XXV Aprile c’è una vasta area senza nessun gioco, diventata un vero e proprio sgambatoio”.

“È inutile avere zone adibite a parchi pubblichi se queste sono inutilizzabili, costringendo di fatto le famiglie a portare i figli nei parchi privati a pagamento per qualche ora di svago – conclude Marcucci -. Questo è il rispetto che l’ amministrazione comunale ha per i bambini e i loro genitori, siano essi turisti o viareggini”.