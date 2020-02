Sindacati: “Pam Viareggio, azienda dica che fine farà l’immobile”

Pam di Viareggio chiude ma conferma i finanziamenti per l’area del parcheggio. E allora i sindacati Filcams e Uiltucs chiedono lumi sul futuro dell’edificio che attualmente ospita il supermercato in Largo Risorgimento.

“Già da anni il negozio Pam di Viareggio è in una crisi profonda – spiegano le sigle -. Da anni Filcams Cgil e Uiltucs richiedono investimenti utili a rilanciare un punto vendita ormai desueto, con superfici troppo grandi. L’azienda, da anni, ha proceduto solo a riduzioni del personale lamentando un eccessivo costo del lavoro rispetto al fatturato, costo del lavoro destinato ad aumentare di anno in anno a fronte della progressiva diminuzione delle vendite ed in assenza di investimenti“.

“Circa due anni fa, finalmente – va avanti la nota sindacale – Pam chiede al Comune di Viareggio l’autorizzazione al rifacimento del posteggio e, finalmente, a metà febbraio il Consiglio comunale ne approva la delibera. Ma appena il giorno dopo la direzione aziendale annuncia la chiusura definitiva del punto vendita“.

“Il 21 febbraio – ricapitolano le sigle – si è tenuto il primo incontro fra Filcams Cgil – Uiltucs e la direzione aziendale. Pam ha confermato la chiusura definitiva ma anche gli investimenti che riguarderanno non solo posteggio e viabilità, ma anche lo stabile. Non è dato sapere quale sarà il destino dell’immobile, e risulta molto strano, e poco credibile, che proprio quando il Comune di Viareggio autorizza i lavori, Pam decide di chiudere i battenti, confermando però gli investimenti. Destinati a chi, a cosa?”.

“Le uniche disponibilità nei confronti dei 18 lavoratrici e lavoratori, nessuno dei quali giovane e molti part time:

Trasferimenti a Pisa, Livorno o Altopascio ed incentivi per coloro che non fossero disponibili al trasferimento – affermano – La direzione aziendale deve dire a cosa o a chi sarà destinato l’immobile, per chi e per cosa sta investendo, per chi e per corsa serve la delibera del Comune di Viareggio“.