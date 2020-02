Grave a 26 anni in scooter contro un’auto

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi (25 febbraio) in via Aurelia sud a Viareggio, in località Bicchio. Attorno alle 16,15 si sono scontrati un’auto e uno scooter a bordo del quale c’era un ragazzo di 26 anni. Il giovane ha riportato un grave trauma cranico facciale ed è stato portato in codice rosso a Cisanello. Sul posto è intervenuta l’automedica sud e l’ambulanza della Croce Verde di Viareggio.