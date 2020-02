Viareggio, nasce l’associazione floricoltori e fioristi italiani

Due storiche cooperative ed un’azienda floricola viareggina tra i fondatori dell’associazione floricoltori e fioristi italiani. E’ stata costituita alla sede nazionale di Coldiretti, tra produttori di fiori recisi, fioristi e titolari di scuole di arte floreale l’associazione per rilanciare i fiori e le fronde tricolori. L’obiettivo è quello di realizzare un momento associativo per portare avanti iniziative di sostegno e promozione per il segmento e la filiera del fiore reciso e in vaso, delle fronde e dell’arte floreale, dagli eventi, ai corsi di formazione fino al mercato telematico. Dopo la costituzione con un gruppo ristretto di professionisti del settore si apre ora un periodo finalizzato all’adesione di altre realtà del segmento del fiore.

Il settore florovivaistico in Italia conta oltre 27.000 imprese agricole, un valore di oltre 2,5 miliardi di euro e oltre 200.000 occupati nella filiera. Solo tra Versilia e costa apuana questo settore conta circa 500 aziende e circa 9mila addetti tra diretti ed indiretti. Cristiano Genovali, che è stato eletto all’unanimità presidente delle neo nata associazione, è anche il rappresentare della Flor-Export di Viareggio. Genovali è uno storico imprenditore floricolo viareggino che ha maturato molta esperienza nelle organizzazioni di settore. E’ stato presidente dell’associazione nazionale piante e fiori d’Italia promossa dalle camere di commercio italiane, del mercato floricolo di Viareggio e di Coldiretti.

“Lo scopo della neo nata associazione è quello di rafforzare la filiera, la conoscenza ed il marketing degli addetti ai lavori con benefici per il consumatore. L’associazione si pone come connettore tra le strutture produttive italiane di fiori e fronde ed i fioristi che sono il front-office di un settore importantissimo. Non è un processo banale. – spiega Genovali – Sviluppare la conoscenza, anche degli addetti ai lavori, significa rendere migliore il servizio che accompagna la vendita dei nostri fiori italiani. L’approccio sarà la concretezza. L’associazione è una novità nel panorama di questo settore. Vogliamo partecipare al tavolo di filiera presso il Ministero dell’Agricoltura e portare in quel contesto la posizione dei un comparto, che è quello dei fiori recise e delle fronte, che era schiacciato dal vivaismo fino ad oggi. Sono due settori che fanno parte delle stesso comparto ma che hanno modalità di gestione molto diversa. Colmiamo un gap storico”.

Il segmento dei fiori e delle fronde recise e dei fiori in vaso è una parte fondamentale del settore florovivaistico che nel corso degli anni ha dovuto confrontarsi con un mercato sempre più globalizzato, professionalizzando i propri addetti e sviluppando un percorso italiano del Floral Design.

Soci fondatori dell’associazione Floricoltori e Fioristi Italiani sono l’azienda agricola La Sassaia, Viareggio (Lucca); Leopoldo Del Gaudio, Coop Flora Pompei, Napoli; Marco Allaria, Coop Tre Ponti, Sanremo (Imperia); Cristiano Genovali, Coop Flor-Export, Viareggio (Lucca); Vincenzo Tongiani, Coop Coflora Viareggio (Lucca); Mara Verbena, Fior di Verbena, San Marino; Francesca Buriassi, Floral Designer, La Spezia; David Giovani, Laboratorio del Fiore, Follonica (Grosseto); Marco Alessandroni, Fiori d’Autore, Camerano (Ancona); Paolo Maffei, Scuola Talent Flowers, Rovereto (Trento); Federico Giglio, Floral Designer, Roma.