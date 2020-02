Carnevale di Viareggio, 121mila euro di incasso per l’ultimo corso

Finale col botto a Viareggio per il Carnevale che in questo 2020 ha contato ben sei corsi mascherati, tra cui diversi in notturna e nelle giornate “speciali” del giovedì e martedì grasso.

L’incasso del sesto corso mascherato che si è svolto ieri (25 febbraio), è stato di 121mila euro. Stimati in circa 500 i biglietti acquistati dagli alberghi per i loro ospiti.