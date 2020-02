Coronavirus, il 44enne di Torre del Lago sta bene: “È in isolamento a casa”

Il 44enne risultato positivo al coronavirus a Torre del Lago “sta bene”. Lo afferma il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, che comunque come prevede il protocollo, ha firmato un’ordinanza che mette in quarantena l’uomo, in attesa dell’eventuale conferma sul secondo tampone inviato per le analisi all’istituto superiore di sanità.

Nessun altro provvedimento verrà al momento assunto. Il 44enne è in isolamento nella propria abitazione e non ha più la febbre.

“Manifestava i sintomi di una classica influenza – ha spiegato il sindaco Del Ghingaro -: e il medico ha valutato che, lavorando a Vo’ Euganeo, dovesse essere sottoposto al test del coronavirus ed è risultato positivo. Adesso mi dicono i medici che sta bene ed è sfebbrato e si trova a casa. Gestiamo questa cosa non come una emergenza ma come una situazione da tenere giustamente sotto controllo”.