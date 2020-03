Lotta alla fibrosi cistica, a Forte dei Marmi incontro con Rachele Somaschini

Il coraggio declinato al femminile: questo il tema dell’iniziativa che si terrà in occasione della Giornata internazionale della donna il prossimo 8 marzo alle 17,30 nel giardino d’inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Protagonista dell’incontro sarà Rachele Somaschini, giovane campionessa italiana di rally e testimonial della Fondazione ricerca fibrosi cistica.

Ad intervistarla e a moderare l’incontro sarà Massimo Marsili, per condividere la testimonianza di una giovane donna che per tanti aspetti ha dato e dà ogni giorno prova di grande coraggio e determinazione. Non solo Rachele si è fatta strada in un ambiente sportivo prevalentemente maschile ottenendo strabilianti risultati fino a diventare campionessa italiana nel 2019 ma ha anche dovuto moltiplicare sforzi e tenacia, poiché convive con la fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Italia.

Gli allenamenti per il rally vengono dopo le terapie che un giovane malato deve portare avanti con costanza, con dedizione, perché sono ciò che permette di affrontare lo sforzo fisico di una competizione dura e prolungata. A questo Rachele aggiunge il suo impegno costante per sensibilizzare e raccogliere fondi, sfruttando positivamente l’interesse che si è creato nei confronti di una giovane donna che corre in auto e per la ricerca.

L’8 marzo come occasione, quindi, di riflessione, specialmente per i giovani, sull’importanza della ricerca e sulla bellezza di affrontare e superare quotidianamente, con coraggio, i propri limiti.