Coronavirus, Benedusi (FdI): “Comune aiuti famiglie con figli”

“Con l’attuazione del decreto emanato dal governo Conte, riteniamo che l’amministrazione comunale di Viareggio, nelle sue possibilità, debba attivarsi per sostenere le famiglie in difficoltà e aiutare viareggini e torrelaghesi con figli ad affrontare la chiusura delle scuole decisa dal governo”.

Così Chiara Benedusi, responsabile sociale e disabilità in quota Fratelli d’Italia Viareggio.

“A tale proposito – continua – vogliamo sottoporre al sindaco Del Ghingaro e alla giunta da lui guidata alcune proposte che riteniamo fondamentali per la nostra comunità in questo difficile momento. In primis, l’attivazione di un contributo economico straordinario alle famiglie con figli in età scolare, considerando i disagi e le difficoltà a cui queste andranno incontro, soprattutto nella misura in cui sia necessario il ricorso a babysitter”.

“Permettere – continua – agli assistenti scolastici di recarsi al domicilio delle famiglie con bambini disabili per le ore settimanali previste, al fine di alleggerire i genitori nel periodo di chiusura delle scuole previste dal decreto. Riduzione dei pagamenti previsti per asilo nido e scuole. Tali riduzioni – conclude – potrebbero essere applicate, ad esempio, in forma di conguaglio nelle rette emesse successivamente. In questo momento di emergenza e difficoltà, queste misure aiuterebbero in maniera concreta le famiglie”.