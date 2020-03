Rapina il market con la pistola: subito preso

E’ entrato al supermercato Carrefour di Piano di Mommio armato di pistola e ha minacciato una commessa per rubare l’incasso. Il rapinatore entrato in azione questa mattina (6 marzo) è stato subito bloccato e arrestato dai carabinieri.

In manette è finito Paolo Michele Giannone, 43 anni, originario di Caltanissetta, già noto per alcuni precedenti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri è entrato con una pistola giocattolo e dopo aver minacciato la cassiera si è fatto consegnare mille euro dandosi poi alla fuga. Il denaro, completamente recuperato dai militari, è stato riconsegnato al responsabile del punto vendita.

Il malvivente invece, condotto in caserma, è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata dall’uso di armi e, su disposizione del pm di turno Enrico Corucci, è stato associato al carcere di Lucca.