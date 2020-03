Bussoladomani, il Consorzio di promozione turistica della Versilia si candida alla gestione

Pronti a gestire l’area di Bussoladomani a Lido di Camaiore: il Consorzio di promozione turistica della Versilia si candida a partecipare a un bando pubblico che abbia come obiettivi l’apertura del parco polifunzionale all’organizzazione di eventi, manifestazioni, concerti “e tutto quello che uno spazio del genere – sottolinea il presidente, Carlo Alberto Carrai – è in grado di ospitare”.

“Comprendiamo – prosegue Carrai – che grandi aziende di respiro internazionale possano avere difficoltà a inserire nei loro piani di lavoro un nuovo progetto, tanto importante quanto impegnativo, come l’area di Bussoladomani. Ma per la Versilia è uno snodo essenziale alla completezza del prodotto turistico e indispensabile per poter meglio strutturare, in futuro, il lavoro delle nostre attività ricettive”.

A fronte anche del consistente sforzo economico che il Comune di Camaiore ha fatto, per la messa in sicurezza dell’area e continua a fare, per la sua manutenzione: “Non possiamo più aspettare – continua il presidente dell’ente turistico – Bussoladomani deve vivere, non essere utilizzata soltanto come pubblico ‘sgambatoio’. Per questo il Consorzio si candida alla gestione del Parco ed è pronto, fin d’ora, a partecipare al bando pubblico per gestire Bussoladomani e farne un nuovo, potente mezzo di attrazione turistica che alla Versilia e agli operatori del territorio serve come l’aria”.