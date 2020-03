Coronavirus, 78 persone in quarantena in tutta la Versilia

Sono 78 in tutta la Versilia le persone in quarantena su ordinanza dei sindaci e indicazione dell’Asl. Il dato arriva dal consueto bilancio giornaliero del sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro.

Del Ghingaro ha ricordato il caso emerso oggi della donna di 77 anni di Seravezza ricoverata a malattie infettive all’ospedale di Livorno. Per il resto sono 4 i positivi al tampone in Versilia, due ricoverati e due in isolamento domiciliare, con condizioni cliniche stabili o in isolamento.

“Questi dati ci confermano – dice Del Ghingaro – che al momento il contagio non si sta espandendo in Versilia. E questo per noi è molto positivo e significa che dobbiamo continuare a rispettare le regole e a rispettarci”.