Cento giorni dalla maturità, a Viareggio municipale in campo per “contenere” ritrovi in spiaggia

Domani (9 marzo) ricorrono i 100 giorni all’esame di Stato. Sottolineando che non ci sarà alcuna manifestazione organizzata dal Comune di Viareggio a corredo della ricorrenza, è tuttavia possibile che i ragazzi si ritrovino in spiaggia di propria iniziativa per i consueti riti scaramantici.

A tal proposito, il sindaco Giorgio Del Ghingaro, ha attivato la polizia municipale perché possa adottare tutte le iniziative di controllo e contenimento ritenute più opportune.

“Chiediamo a tutti i cittadini la massima collaborazione nel rispetto delle regole che il nuovo decreto ministeriale impone – sottolinea il primo cittadino -: mi rivolgo soprattutto ai ragazzi che domani devono evitare di affollare le nostre spiagge. Vista l’emergenza, c’è necessità di comportamenti sociali adeguati: uno sforzo collettivo per qualche giorno risparmierà a Viareggio e all’Italia intera momenti peggiori e peggiori conseguenze”.

“Confido nelle responsabilità delle famiglie e nell’attenzione dei ragazzi: goliardia e divertimento non possono mettere in pericolo la salute – conclude il sindaco -. In ogni caso, le forze di polizia vigileranno. A tutti i maturandi va il mio personale in bocca al lupo”.