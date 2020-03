Forte dei Marmi, aperti solo su appuntamento gli uffici comunali

Gli uffici del Comune di Forte dei Marmi saranno aperti al pubblico solo su appuntamento. Una misura precauzionale, quella presa dal sindaco Bruno Murzi, per contribuire alla limitazione della diffusione del coronavirus. A partire da domani (10 marzo) gli accessi agli sportelli saranno limitati fino al 3 aprile, salvo altre disposizioni o revoche. I servizi all’utenza e ai professionisti continueranno ad essere assicurati attraverso la gestione telefonica e telematica delle pratiche e dei procedimenti.

Per quanto riguarda l’ufficio edilizia privata e urbanistica il ricevimento telefonico avverrà il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13 ai numeri 0584 280314 o 0584 280252; la gestione delle pratiche, là dove possibile, via posta elettronica all’indirizzo edilizia@comunefdm.it; il ritiro atti urgenti c/o gli uffici (permessi, certificati, ecc), il martedì e il venerdì dalle 10 alle 13. L’accesso agli uffici per il ritiro di atti, sarà contingentato ad una persona alla volta e limitato all’assolvimento della prestazione necessaria. Per l’ufficio tributi il ricevimento telefonico sarà attivo il lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12,30 ai numeri 0584 280305 o 0584 280306 o 0584 280212; la gestione delle pratiche, là dove è possibile, via posta elettronica ai seguenti indirizzi: accertamentifdm@gmail.com accertamentifdm@gmail.com o mfabbri@comunefdm.it. L’accesso agli uffici per il ritiro di atti, sarà contingentato ad una persona alla volta e limitato all’assolvimento della prestazione necessaria. L’ufficio Suap avrà il ricevimento telefonico tutti i giorni dalle 10 alle 13 ai seguenti numeri: 0584 280243 o 0584 280269 o 0584 280271; la gestione delle pratiche, là dove possibile, come da portale telematico; il ritiro atti urgenti c/o gli uffici il lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12,30. L’accesso agli uffici per il ritiro di atti, sarà contingentato ad una persona alla volta e limitato all’assolvimento della prestazione necessaria.

Per l’ufficio ambiente il ricevimento telefonico sarà il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13 al numero 0584 280367; la gestione delle pratiche, là dove è possibile, via posta elettronica all’indirizzo ecologia@comunefdm.it; il ritiro atti urgenti c/o l’ufficio il mercoledì ed il sabato dalle 10 alle 12. L’accesso agli uffici per il ritiro di atti, sarà contingentato ad una persona alla volta e limitato all’assolvimento della prestazione necessaria. Per l’ufficio demanio marittimo il ricevimento telefonico al numero 0584 280214, l’indirizzo di posta elettronica: cvanello@comunefdm.it o demanio@comunefdm.it; l’apertura al pubblico il lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12,30 mentre l’ufficio suolo pubblico avrà il ricevimento telefonico al numero 0584 280256, l’indirizzo di posta elettronica sgiannelli@comunefdm.it e apertura al pubblico il lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12,30.

Resta chiuso al pubblico l’ufficio di stato civile salvo documentate ragioni di urgenza e servizi essenziali consistenti in dichiarazioni di morte e di nascita. In

caso di documentate ragioni di urgenza telefonare per appuntamento al numero telefonico 0584280231. Per non creare inutili assembramenti gli appuntamenti verranno scaglionati a intervalli di 30 minuti con inizio alle 9 e termine alle 13 tutti i giorni. Chiuso al pubblico anche l’ufficio anagrafe salvo documentate ragioni di urgenza. In caso di urgenza telefonare per appuntamento al numero telefonico 0584280231. Per non creare inutili assembramenti gli appuntamenti verranno scaglionati a intervalli di 30 minuti con inizio alle 9 e termine alle 13 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Chiuso anche il rilascio Carte di identità, salvo documentate ragioni di urgenza. In questo caso è possibile telefonare per appuntamento al numero telefonico: 0584280255. Chiusi anche i servizi cimiteriali, salvo documentate ragioni di urgenza per le quali è possibile telefonare per appuntamento al numero telefonico 0584280255.

Per quanto riguarda lo sport i recapiti telefonici sono 0584 280244 o 0584 280264 e orario ricevimento dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30. Per il servizio cultura i recapiti telefonici sono 0584 280244 o 280317, l’orario ricevimento dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30. Per la satira politica i numeri da chiamare sono 0584 280262 o 280298; l’orario ricevimento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30. Per il servizio sociale il recapito telefonico è 0584 280229, l’orario ricevimento, martedì e giovedì, dalle 9 alle 13. Per il servizio alloggi il recapito telefonico è 0584 280274 con lo stesso orario di ricevimento del servizio sociale. Per l’assistenza il recapito telefonico è 0584 280278, orario ricevimento, lunedì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 12. L’ufficio scuola avrà il ricevimento telefonico ai numeri 0584 280291 o 0584 280237; indirizzo di posta elettronica ufficioscuola@comunefdm.it. L’azienda multiservizi fa ricevimento telefonico al

numero 0584 752373; indirizzi di posta elettronica per singoli servizi: suolopubblico@multiservizifortedeimarmi.it ( Suolo pubblico, Pubblicità, Affissioni, Lampade votive ) ancillotti@multiservizifortedeimarmi.it ( Farmacie ) e giannaccini@multiservizifortedeimarmi.it ( Parcheggi, Wi-Fi ). Il comando di Polizia municipale avrà il ricevimento telefonico al numero di centralino 0584 81145, indirizzo di posta elettronica vigili@comunefdm.it. Per ulteriori informazioni visitare il sito della Polizia municipale poliziamunicipalefdm.blogspot.com.