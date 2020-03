Pioppogatto, la replica di Coluccini: “Non abbiamo bisogno dei rifiuti del Lazio”

“Pioppogatto non ha bisogno di 13 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati provenienti dalla Regione Lazio. Basterebbe non aver deciso di mandare altrove i nostri rifiuti”. Il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini replica così alle parole di alcune sigle sindacali apparse sulla stampa in merito all’impianto di selezione e compostaggio rifiuti di Pioppogatto.

“Non so chi abbia spiegato queste cose ai sindacati – afferma il sindaco – ma sono del tutto false. Prima di tutto quindi li invito in Comune per poter valutare le questioni in modo oggettivo, partendo da dati e fatti. La verità è che qualcuno ha deciso di smettere di portare oltre 60 mila tonnellate di rifiuti nel nostro ambito Ato. Per quale motivo? Chi ne giova? Invece di rispondere a queste domande la Regione Toscana ha trovato un accordo con la Regione Lazio, passando sopra le teste delle comunità, dei cittadini e dei sindaci locali. Tutto per permettere ai rifiuti indifferenziati della stessa Regione Lazio di venire portati a Pioppogatto. Perché i nostri rifiuti dell’Ato Costa li portiamo altrove e poi prendiamo quelli del Lazio e senza nessuna indennità di disagio ambientale o royalty per il Comune che ospita l’impianto? L’unica logica che i cittadini leggono in queste operazioni è questa: purtroppo sono gli stessi cittadini a pagare sulla loro pelle i giochi di palazzo del Pd e le loro guerre intestine”.

“A Pioppogatto non c’è alcun lavoratore messo a rischio se non arrivano rifiuti dal Lazio: basta che dalla Toscana si torni a conferire a Pioppogatto come logica e razionalità vorrebbe – va avanti il sindaco – invece di spargere altrove le oltre 60 mila tonnellate l’anno che prima mandavano da noi. Non abbiamo bisogno dei rifiuti del Lazio: basterebbero i nostri. Invito nuovamente i sindacati, quindi, a venire a sentire dalle dirette fonti interessate cosa succede. Come sindaco di Massarosa e presidente del Cav – conclude Coluccini – ho già chiesto la sospensione di ogni decisione assunta e l’immediata apertura di un tavolo di confronto tra Regione, Atoi, RetiAmbiente e sindaci della Versilia. Sono sicuro infatti che fermare i rifiuti indifferenziati del Lazio sia una strada per difendere sia la salute dei nostri cittadini che l’impiego di chi lavora nell’impianto”.