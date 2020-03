Assessore si dimette a Massarosa, l’opposizione: “Coluccini ha fallito”

“Assenza di responsabilità e poca attenzione all’emergenza del nostro Paese”. Ad accusare la giunta Coluccini di Massarosa è l’opposizione (Partito Democratico, Massarosa Domani, Sinistra comune, Massarosa Futuro) dopo le dimissioni dell’assessore Pietro Bertolaccini: “Mentre il paese vive giorni difficilissimi, la giunta Coluccini si consuma in faide interne. Anziché pensare ai gravi doveri di qualunque amministrazione pubblica, la crisi si apre sulle scelte di delirante follia del sindaco e di parte della maggioranza.Pietro Bertolaccini, assessore e uomo di punta del sindaco, consigliere più votato della Civica, si dimette sbattendo la porta in faccia a Coluccini e alla sua avventura fallimentare“.

Non poteva continuare come se fosse normale ciò che è successo in questi mesi – continua la nota -: un sindaco barricato in municipio che non ha contatti con la nostra comunità, al netto di selfie e comparsate con la fascia tricolore; il Comune fatto fallire per dispetto; la volontà di colpire il volontariato in ogni forma, fino al ventilato giro di vite sulle sagre; posizioni demenziali su Pioppogatto che mettono a rischio posti di lavoro e la stabilità finanziaria della Versilia; una scuola che non si vuole riaprire per motivi assurdi dopo aver diffuso balle colossali e offese reiterate all’intelligenza e alla dignità di un paese intero; comitati di rappresentanza locale cancellati e con essi cittadinanza attiva. Coluccini renda immediatamente pubblica la lettera che sicuramente conterrà spunti di riflessione e critiche serie. Almeno in questa circostanza estrema usi quella trasparenza che da oltre 9 mesi nega alla nostra gente”.

“La giunta Coluccini è ormai finita – dice l’opposizione – A Massarosa lo sanno tutti. Potrà trascinarsi qualche mese, ma non ha risposte da dare su niente, può solo fare danni terribili oltre a quelli già fatti. Incapaci di affrontare anche la più banale questione amministrativa. Un sindaco che si qualifica per quello che è ogni volta che apre bocca, anche in consiglio comunale, una miscela tra inadeguatezza ed arroganza. Qualcuno finalmente si sta svegliando ma sia chiaro: sono agli atti i documenti e i comunicati deliranti di forze della maggioranza, anche quelle che si autodefiniscono moderate. Da questi mesi di follia non si salva nessuno, o quasi, siamo di fronte ad un disastro di cui la destra massarosese porta intera la responsabilità perché tutti sapevano sin dall’inizio chi era Coluccini, cosa diceva, le follie che aveva in testa e che cosa sarebbe stato capace di combinare”.