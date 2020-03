Massarosa, si dimette l’assessore Pietro Bertolaccini

Si è dimesso ieri (9 marzo) l’assessore del Comune di Massarosa Pietro Bertolaccini. Lo ha fatto con una lettera in busta chiusa diretta al sindaco in cui ha spiegato la decisione politica affermando di non ritenere giusto “continuare ad occupare tale carica senza la giusta serenità”. L’assessore aveva deleghe molto importanti tra cui quella per la scuola, per le attività produttive e per le società partecipate. Funzioni che saranno assunte dal sindaco Alberto Coluccini in attesa della nomina del successore di Bertolaccini.

“È con grande rammarico che prendo atto delle dimissioni di Pietro, una persona valida, un amministratore all’altezza della situazione, un grande medico oltre che un amico. Ha avuto, ha e avrà sempre – dichiara Coluccini – la mia stima e la mia vicinanza non per piaggeria, ma perché realmente le merita. Un uomo del fare ma purtroppo, per sua stessa ammissione, non un politico e in politica non esistono soluzioni precostituite e non mediate e da qui le difficoltà di avere una visione unitaria”.

“Lo ringrazio per quanto di buono ha fatto in questi 8 mesi e dell’aiuto fattivo che ha dato all’amministrazione in questi momenti così bui. Sono rammaricato perché avrei avuto bisogno come l’aria del suo apporto, viste le sue competenze professionali, anche nell’affrontare questa grave crisi sanitaria che sta colpendo la nostra comunità ma sono certo che anche da esterno la sua vicinanza all’amministrazione alla nostra comunità sarà massima. All’amico Pietro Bertolaccini un grazie”.