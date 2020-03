“Al Versilia manca sangue”, l’appello di Montemagni e Brocchini

Rispetto del decreto e invito a rimanere a casa e ad evitare ogni contatto sociale. Ma, allo stesso tempo, un esortazione a non dimenticare chi ha bisogno. Il capogruppo della Lega in consiglio comunale Elisa Montemagni e il consigliere comunale di Civica Massarosa Giovanni Brocchini si sono recati stamani (11 marzo) all’ospedale unico della Versilia per donare il sangue.

“In questo particolare momento che sta vivendo il nostro Paese – affermano Montemagni e Brocchini – all’emergenza per il Covid-19 si aggiunge un’altra emergenza: la carenza di sangue. All’ospedale Versilia le persone che in questo periodo vanno a donare sono diminuite drasticamente. Per questo, richiamando tutti al rispetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’emergenza Coronavirus, lanciamo un appello a tutti i nostri concittadini: c’è bisogno di sangue e di donatori”.

“Stamattina – precisa l’esponente leghista – ho dovuto, ahimè, constatare che i donatori erano davvero troppo pochi rispetto alle gravi e reali esigenze del momento. Invito caldamente tutte le persone in buona salute ad andare nelle strutture sanitarie vicine alle proprie abitazioni per dare il loro diretto contributo che, mai come in questo difficile momento, potrebbe essere fondamentale per salvare una vita umana. Penso – conclude Montemagni – che noi politici dobbiamo essere i primi a dare il buon esempio, stimolando tutti i cittadini a fare, tempestivamente, un gesto che può significare davvero molto per chi è malato“.

“In questo difficile momento – aggiunge l’esponente di Civica Massarosa – rischiamo di dimenticarci di chi, malato, ha bisogno del nostro aiuto. Dall’emergenza coronavirus probabilmente tra qualche settimana saremo usciti, ma per qualcuno potrebbe essere troppo tardi”.