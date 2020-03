Coronavirus, si ferma anche il Principe di Piemonte

Anche il Principe di Piemonte di Viareggio si adegua alla situazione di emergenza determinata dal diffondersi dell’epidemia di Coronavirus. La proprietà ha infatti aderito a quanto stabilito dal Governo nel rispetto della tutela della salute dei propri clienti, del personale e di tutta la cittadinanza. Il presidio alberghiero viene naturalmente garantito ma si è deciso con senso di responsabilità di interrompere le prenotazioni sul portale, il servizio di ristorazione e di bar in piena adesione a quanto stabilito dal Governo.

Lo ribadisce in una dichiarazione anche Riccardo Cima, amministratore delegato della Principe di Piemonte Spa, proprietaria della struttura: “Aderiamo alle nuove disposizioni, in presenza di un’emergenza sanitaria che impone precise restrizioni. Si tratta di una decisione che è a tutela di tutti. Diamo anche noi un segnale di responsabilità, perché soltanto con un’adesione massiccia e un rispetto preciso di quanto imposto possiamo uscire al più presto da questa difficile situazione. Le prenotazioni saranno riaperte nel momento in cui le disposizioni del governo ce lo consentiranno”.

“Auspicando che ciò possa avvenire al più presto, questo periodo verrà utilizzato – conclude Riccardo Cima – per i lavori di manutenzione del Principe di Piemonte, incluso l’intervento sulla terrazza con il miglioramento dell’area bar e dell’accoglienza in vista dell’inizio della stagione estiva”.