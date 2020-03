Pd Pietrasanta: “Commercio in crisi, Comune intervenga”

“Guardiamo con preoccupazione alle ricadute che la grave epidemia Covid19 sta provocando alle aziende operanti sul nostro territorio. Il commercio cittadino attualmente è fermo, e le misure urgenti per il contenimento dureranno ancora a lungo, mettendo a dura prova le imprese che devono far fronte a scadenze e spese correnti”. Così il gruppo Pd di Pietrasanta che chiede al sindaco Giovannetti impegni concreti.

“Anche il Comune – continua il Pd – deve fare la sua parte avendo gli strumenti per poter aiutare le attività produttive della città. È necessario quindi uno straordinario supporto di carattere economico. Chiediamo che la amministrazione comunale faccia da tramite con i gestori di acqua, luce e gas per ottenere dilazioni o sospensioni di pagamento, chiediamo interventi su Imu e tari per le attività commerciali e imprese, chiediamo la sospensione delle tariffe del suolo pubblico sia per le attività a posto fisso che ambulanti”.

“Questa situazione – commenta il gruppo – sta mettendo in ginocchio molte attività e intere famiglie, è giusto che il comune al quale non mancano ingenti entrate, basti pensare alle entrate in bilancio grazie alle multe degli autovelox, semafori e parcheggi, si impegni per aiutare i suoi cittadini”.

“È notizia di questi giorni di una raccolta di firme organizzata da Confcommercio alla quale molte attività commerciali hanno già aderito di richiesta di sospensione di detti tributi. Appoggiamo questa iniziativa – conclude il Pd di Pietrasanta – e con il nostro impegno ci schieriamo a fianco del tessuto economico cittadino con l’obiettivo di sollecitare l’amministrazione Giovannetti affinché attui ogni supporto amministrativo ed economico per far fronte a questa situazione estremamente difficile”.