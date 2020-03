Consegne a domicilio per anziani e bisognosi, Fdi Viareggio ringrazia Farmacie Comunali

Fratelli d’Italia Viareggio, ringraziamento alle farmacie comunali per il servizio di consegna a domicilio dei farmaci.

A parlare sono il presidente del locale circolo Marco Dondolini e il vice Augusto Fiorini: “Nella giornata di ieri, a seguito delle nuove disposizioni del decreto sul coronavirus, ci siamo preoccupati di contattare il responsabile delle farmacie comunali Brunello Pellegri per capire se era stato istituito un servizio a domicilio per le persone sole o bisognose di tale servizio, vista la raccomandazione di non uscire da casa per tutti i cittadini ad eccezione di comprovate motivazioni da dichiarare”.

“Mentre in un primo momento, non siamo riusciti ad avere risposte certe – proseguono – in breve abbiamo riscontrato attenzione alla problematica da noi sollevata e facendo da tramite con l’associazione Croce Rossa Italiana il servizio è stato attivato immediatamente e per questo li ringraziamo tutti vivamente, sono forti”.

“Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare, a nome di tutto il direttivo di Fratelli d’Italia Viareggio e dell’onorevole Riccardo Zucconi, il dottor Brunello Pellegri per l’ottimo risultato ottenuto, oltre che la piena solidarietà e ammirazione per tutto il personale delle farmacie che in queste ore si sacrifica per la comunità”.