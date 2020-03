Coronavirus, Palp chiede le dimissioni di Mallegni: “Dichiarazioni fallaci e pericolose”

“Mancanza di responsabilità di fronte alla tenuta della saluta pubblica nazionale, comportamenti e dichiarazioni fallaci e pericolose”. Potere al popolo Versilia chiede così le dimissioni di Massimo Mallegni dalle cariche di senatore e di assessore a beni e attività culturali, turismo, comunicazione, relazioni internazionali del Comune di Pietrasanta.

“Per noi sono infatti ingiustificabili le pericolose affermazioni rilasciate da Mallegni in vari video pubblicati dalla propria pagina Facebook, e rilanciate anche dalla stampa nazionale – spiegano dal partito – In questi video l’ex sindaco di Pietrasanta esternava insulti a chi aveva ritenuto preferibile non affollare i treni e i mezzi pubblici, a chi si fosse spostato munito di mascherina, irrideva il ministro della salute e molto più gravemente equiparava senza remora alcuna il coronavirus ad una banale influenza. In un video registrato in lingua inglese si era pure spinto a parlare delle vittime del virus come normali decessi causati dal ‘naturale cerchio della vita’ “.

“Riteniamo che a niente serva oggi puntualizzare, come fa il senatore, che si tratti di video di vecchia data – prosegue Potere al popolo Versilia – Nessuno dei citati ‘esperti della sanità’, come lui ha oggi dichiarato, ha infatti mai dichiarato che questa infezione fosse semplicemente una influenza, neanche nel momento in cui ancora non era a tutti evidente la gravità della situazione. Inoltre nel sopracitato video in lingua inglese esordiva dicendo ‘ai nostri amici americani’ che le notizie a riguardo che stavano dando le istituzioni erano false”.

“Inoltre mente quando dichiara di aver solamente invitato i cittadini ad avere una vita normale, dato che nei video incriminati si invitava sentitamente le persone non residenti a venire in vacanza nei comuni della Versilia, sostenendo che essi fossero immuni dal contagio di questa ‘semplice influenza’ – va avanti il partito – Invitando di fatto tanti cittadini delle zone contagiate a dirigersi verso le proprie seconde case o nei nostri ‘fantastici alberghi’. Non deve sfuggire che egli esortava ancora i cittadini a recarsi nella piccola Atene il giorno in cui il governo ha preso la decisione di chiudere scuole e università in tutto il territorio nazionale, e che il giorno successivo, ovvero praticamente 7 giorni fa, aveva stracciato il documento congiunto della conferenza dei comuni versiliesi in cui si era deciso di tenere chiusi biblioteche, musei e mostre sul proprio territorio, dichiarando ‘Pietrasanta è città aperta’ “.

“Non è un caso che oggi grazie anche a quest’afflusso di persone proprietarie di casa che sono scappate verso le nostre zone, la Versilia e la zona costiera di Massa e Carrara siano diventate le zone con il più alto tasso di positività della Toscana – conclude Potere al popolo Versilia – Consideriamo questi fatti espressione di una totale mancanza di responsabilità di fronte alla tenuta della salute pubblica nazionale, causati da comportamenti e dichiarazioni fallaci e pericolose e, alla luce del suo ruolo istituzionale, ne chiediamo le immediate dimissioni da ogni carica ricoperta a livello locale e nazionale“.