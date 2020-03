Viareggio, allo studio l’ordinanza per chiudere passeggiata e spiagge

Sono due i nuovi casi di coronavirus a Viareggio sui tre nuovi casi validati oggi (13 marzo) dalla Asl Toscana Nord Ovest. Anche se al conto dei nuovi casi ne mancano alcuni già comunicati alla Regione e che portano il conto giornaliero a +30 rispetto alla giornata di ieri.

Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, ha fatto il solito bilancio della situazione, anche pensando al weekend incombente.

E, in attesa del weekend, il sindaco sta anche pensando a dei provvedimenti per impedire in maniera ancora più stringente la fruzione degli spazi comuni. Allo studio, infatti, c’è un’ordinanza per chiudere la passeggiata, il molo e le spiagge della città.