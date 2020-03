Conad Massarosa, consegna della spesa a casa per anziani e disabili

“In relazione all’emergenza del coronavirus e alla luce dei doverosi divieti introdotti dal governo per impedire il diffondersi dell’epidemia la Conad di Massarosa per venire incontro alle fasce più deboli della popolazione, ha raggiunto un accordo con le Misericordie di Massarosa e di Stiava per ricevere telefonicamente le spese di persone disabili, ammalate e di over 75 e per consegnarle a domicilio”. Così il direttore del supermercato Luca Ragghianti.

“Nel frattempo – spiega – all’interno del nostro punto vendita abbiamo adottato, anche con i collaboratori, tutte le misure e i presidi contenuti nei provvedimenti del governo e vigiliamo sul loro rispetto per garantire ai nostri clienti un luogo dove poter entrare a fare la spesa in modo sicuro. Telefonando al numero 0584.939749 entro le 11 per la mattina ed entro le 16 per la consegna della sera provvederemo a ricevere l’elenco della spesa, prepararla e successivamente in due fasce orarie che sono dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19 i volontari delle due misericordie provvederanno a consegnarle a domicilio”.

“I volontari della Misericordia di Massarosa – spiega ancora – si occuperanno delle consegne, oltre che nel capoluogo, nelle frazioni di Piano del Quercione, Bozzano, Quiesa e Massaciuccoli, la Misericordia di Stiava invece consegnerà nelle frazioni di Stiava, Piano di Conca, Piano di Mommio e tutti i paesi collinari. Andremo avanti finché questa emergenza non sarà finita per garantire anche a chi non può muoversi comunque un approvvigionamento alimentare e di altri beni di prima necessità”.

“In questo momento di estrema difficoltà – conclude Luca Ragghianti – è giusto fare ognuno la propria parte soprattutto per i più deboli e quindi per i più vulnerabili, cercare di non farli esporre a pericoli non facendoli uscire di casa o comunque spostare dal proprio domicilio laddove ciò non sia strettamente necessario. Sono grato alle Misericordie di Massarosa e Stiava per la loro disponibilità e sensibilità. Massarosa è una comunità dove il volontariato ha radici profonde, quando c’è bisogno le associazioni rispondono sempre positivamente. Sono sicuro che tutti insieme ce la faremo e una volta passato tutto ci ritroveremo più forti e più uniti di prima”.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso del Pd di Massarosa. “Grazie a Conad Massarosa e alle associazioni – dicono Damasco Rosi e Simona Barsotti, capogruppo e consigliera comunale – In un periodo difficile ed in cui le regole da osservare ci allontanano fisicamente la sensibilità e la vicinanza alle persone più sole, si concretizza grazie all’anima pulsante della nostra comunità e alle persone che, nonostante tutto, si mettono a disposizione con coraggio. Sapere che non sei totalmente solo perché qualcuno può aiutarti fa sicuramente bene a tutti. Un plauso ai volontari uomini, donne, giovani e meno giovani che si sono messi a disposizione attraverso le misericordie di Massarosa e di Stiava; associazioni che, grazie anche alla loro organizzazione, hanno potuto rispondere immediatamente alla necessità di un bisogno specifico come quello alimentare a domicilio”.