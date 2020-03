Consegne a domicilio per chi non può muoversi da casa o per chi, in osservanza del decreto ministeriale sull’emergenza Covid-19, preferisce limitare al minimo gli spostamenti.

Le farmacie comunali di Massarosa si attivano per effettuare consegne a domicilio dei farmaci o dei generi di prima necessità per l’infanzia e per la cura della persona.

Per contattare la farmacia comunale di Corsanico il numero è 0584.954022, mentre la farmacia di Piano di Conca risponde al numero 0584.99592.

Nel frattempo, sempre nel rispetto di tutte le norme previste per il contenimento del contagio da virus, entrambe le farmacie comunali hanno installato dei pannelli di plexiglas alte 80 centimetri e che proteggono dipendenti e clienti per l’intera superficie del banco. Nei prossimi giorni soluzioni simili saranno adottate anche per gli uffici comunali con front-office.