L’emergenza sanitaria non impedisce al Consorzio di bonifica di portare avanti le proprie attività e nel rispetto di tutte le misure ministeriali dettate per il contenimento del coronavirus, proseguono non solo le funzioni di presidio del territorio, ma anche quelle programmate da tempo e che riguardano la struttura.

E così nella storica sede di Viareggio spuntano due nuove colonnine di ricarica delle auto elettriche, la cui installazione era prevista da tempo.

Si tratta di due nuovi punti presa, che consentiranno la ricarica del parco auto aziendale recentemente implementato con veicoli elettrici e in futuro, anche la ricarica per i mezzi dei dipendenti che decidano di convertirsi all’energia verde.

La logica è quella di promuovere la sostenibilità ambientale, partendo dalla riduzione di una delle principali fonti di inquinamento ovvero la mobilità con combustibili fossili, e per questo l’amministrazione consortile ha destinato fondi all’acquisto di auto elettriche da alimentare con l’implementazione dei pannelli solari.

“Stiamo attivando una filiera green che va dalla produzione di energia solare al suo utilizzo per le necessità dell’Ente, prima fra tutte l’alimentazione delle auto elettriche – spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – L’installazione delle colonnine alla sede di Viareggio era in programma e poiché le operazioni erano possibili perché in linea con le misure di contenimento del virus dettate dal governo, una volta appurato che si poteva operare in sicurezza, abbiamo proseguito con i lavori, anche per lanciare un segnale positivo di continuità e operatività.”

Il processo di ricarica delle auto sarà completamente gratuito grazie alla presenza di impianti fotovoltaici presenti sulle coperture degli edifici, uno esistente e l’altro che a breve verrà installato di potenza pari a 14,40 kWp.