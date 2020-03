Pietrasanta, si scopre in diretta su Noi Tv la Madonna del Sole

Sarà trasmessa in diretta televisiva su NoiTv (canale 10 del digitale terrestre e 510 Hd) ed in streaming sul sito www.noitv.it la messa dal duomo di San Martino di Pietrasanta in programma domenica (15 marzo) alle 11.

La messa sarà celebrata da Don Stefano d’Atri. Si tratta di un evento speciale: per l’occasione sarà scoperta la sacra immagine della Madonna del Sole a cui sono attribuiti numerosi miracoli. L’evento televisivo nasce da un’idea di Don Stefano d’Atri in collaborazione con il Comune di Pietrasanta e NoiTv.

“La fede è, soprattutto in questo momento, un’arma potentissima contro lo sconforto e la paura. Ne usciremo ma servirà tanta pazienza e sacrificio. – commenta il sindaco Alberto Giovannetti – Ringrazio personalmente Don Stefano D’Atri, per questo momento di incontro, se pur virtuale, di cui ha voluto farci partecipi nonostante le difficoltà, l’emittente Noi Tv per aver accettato il nostro invito a trasmettere, vista l’impossibilità di presenziare alla comunità per via delle misure di emergenza sanitaria, in diretta su tutto il canale. Da Pietrasanta vorrei partisse un messaggio di speranza e fratellanza”.