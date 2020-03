Sanificazione delle strade anche a Massarosa, Pietrasanta, Seravezza

Al via la sanificazione di strade, piazze, marciapiedi, punti di ritrovo pubblici ma anche passeggiate e centri commerciali naturali anche in altri Comuni della Versilia dopo Viareggio.

Il Comune di Pietrasanta provvederà, in collaborazione con Ersu Spa, ad un’importante attività di igienizzazione attraverso l’impiego di mezzi e personale. Per la sanificazione saranno impiegati sali quaternari d’ammonio. Ad annunciarlo era stato il sindaco, Alberto Giovannetti, in occasione del video di aggiornamento quotidiano per la gestione dell’emergenza sanitaria in città.

“Questa attività – spiega il primo cittadino – sarà eseguita entro le prossime 48 ore. Stiamo organizzando con Ersu il servizio. Saranno impiegate 5 spazzatrici, 2 autobotti e una decina di unità con idrogetto per il lavaggio delle strade. L’azione sarà più intensa, in questo frangente, nei luoghi di pubblico ritrovo come piazze, passeggiate, marciapiedi, negozi”.

Al via lunedì (16 marzo) l’attività anche sul territorio comunale di Seravezza. “Abbiamo dato incarico ad Ersu, in linea con quanto sta avvenendo in molte città italiane – annuncia l’assessore Dino Vené – L’azienda si è già attrezzata per svolgere il servizio con i propri mezzi e con il proprio personale”.

La Protezione civile comunale ha attivato intanto un servizio di segnalazione e informazione per i cittadini attivo 24 ore su 24. I contatti telefonici sono i seguenti: 0584.757738 oppure 0584.757775. In alternativa possono essere contattati direttamente il funzionario responsabile ingegner Roberto Orsini al 328.0412949 oppure l’assessore Dino Vené al 366.5654725. Per comunicazioni via email: protezionecivile@comune.seravezza.lucca.it oppure ufficiotecnico@comune.seravezza.lucca.it.

Le persone sottoposte a quarantena e i non autosufficienti possono rivolgersi ai recapiti suddetti per avere supporto nel reperimento di generi alimentari di prima necessità o farmaci.

“Anche il comando di polizia municipale sta affrontando l’emergenza coronavirus con grande impegno – aggiunge l’assessore Vené – Gli agenti sono sul territorio per il controllo dell’effettiva sospensione delle attività commerciali di cui è stata disposta la chiusura e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitari negli esercizi che possono continuare a svolgere la loro attività. Sono anche in corso controlli sulle persone che si spostano sul territorio. Ricordo a tale proposito che è consentito uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”.

Sempre lunedì parte un piano di sanificazione delle strade del territorio di Massarosa e che verrà attività sempre da Ersu.

Il consueto servizio di spazzamento nei prossimi giorni sarà sostituito da mezzi che effettueranno la sanificazione delle strade. In particolare il servizio riguarderà principalmente le strade e piazze principali e i luoghi che restano maggiormente frequentati per la presenza di attività commerciali di beni essenziali o servizi pubblici attivi.

“La principale misura per ridurre il contagio da covid-19 è rimanere in casa rispettando i decreti e le ordinanze e adottare personalmente un comportamento responsabile – spiega il primo cittadino, Alberto Coluccini – ma l’amministrazione comunale e le sue società affidatarie di servizi pubblici essenziali fanno e faranno tutta la loro parte per fronteggiare questa enorme emergenza e per garantire la sicurezza dei cittadini”.