Controlli a Massarosa, scattano cinque denunce

I controlli a tappeto sul territorio hanno portato alla denuncia di cinque persone nel Comune di Massarosa. Nella giornata di ieri (16 marzo) le pattuglie della polizia hanno infatti fermato i cittadini che, nonostante i divieti, non hanno rispettato l’obbligo di rimanere in casa. Nel corso della giornata inoltre sono stati fermati e controllati lungo le strade 44 veicoli ed è stato verificato il rispetto delle norme in 6 esercizi commerciali.

Un lavoro che la polizia municipale di Mmassarosa sta portando avanti ormai da giorni. Dal 12 al 15 marzo sono stati 244 i veicoli controllati, 56 gli esercizi commerciali sottoposti a verifiche e ben sei le persone denunciate. In ballo ci sono anche due autocertificazioni che non hanno convinto gli agenti e che sono ancora in corso di valutazione.

“Sono giornate difficili per tutti i cittadini – dice il sindaco Alberto Coluccini – ma l’obbligo di non creare assembramenti in pubblico e rimanere il più possibile in casa deve essere rispettato. Voglio ringraziare gli agenti della nostra polizia municipale: uomini e donne che con grande senso di responsabilità stanno facendo il possibile e forse anche di più per garantire la sicurezza dei nostri concittadini”.