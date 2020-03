Due giovani trovati a spasso con la droga: denunciati

Continuano i controlli da parte del personale del commissariato di polizia di Viareggio volti a garantire il rispetto delle norme di comportamento legate all’emergenza coronavirus. In particolare, nella giornata di ieri (17 marzo) a partire dalla mattina e fino a tarda sera sono stati effettuati controlli su tutto il territorio di competenza: Viareggio, Camaiore e Massarosa, nonché la frazione di Torre del Lago.

Durante i controlli sono stati fermati sia automezzi che persone a piedi, raccogliendo circa 40 autodichiarazioni secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Dpcm del 9 marzo 2020. Successive verifiche hanno permesso di accertare la violazione delle norme contenute nel decreto da parte di 15 delle persone controllate, in quanto non rientranti in nessuna delle ipotesi di spostamento esplicitamente autorizzate.

Tra questi, anche due giovani italiani ventenni, fermati a Torre del Lago dopo esser usciti dalla pineta e trovati in possesso di circa 12 grammi di hashish. Per tale motivo i due sono stati anche segnalati alle autorità competenti.