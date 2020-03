Emergenza Covid, Auser di Seravezza vicina ad anziani e persone sole

Continua la solidarietà e l’assistenza alla popolazione in questo momento di emergenza. L’associazione Auser di Seravezza è infatti attiva sul territorio comunale per la consegna di farmaci e generi alimentari agli anziani, alle persone sole e a tutti coloro che non hanno la possibilità di uscire di casa autonomamente.

L’associazione offre anche un servizio di ascolto telefonico dedicato alle persone che si trovano in stato di fragilità.

Il numero di telefono da chiamare è lo 0584 767016.