Viareggio e la bufala del sindaco ammalato: “Sto proprio bene”

Da alcune ora sta circolando a Viareggio una voce secondo cui il sindaco Giorgio Del Ghingaro sarebbe ammalato e quindi non più in grado di lavorare. Una “fake news” che però è stata smentita direttamente dal diretto interessato con un video messaggio rivolgo ai propri concittadini.

“Non credevo di dover fare un video su questa cosa – commenta Del Ghingaro tra l’ironico e lo stupito -. C’è qualche genio che va in giro dicendo che io non starei bene, che sarei ammalato. Vorrei comunicare a tutti che io sto benissimo e che lavoro 24 ore al giorno per Viareggio, chi non mi vuole bene quindi si metta il cuore in pace”.

Dal sindaco anche un commento sulla situazione legata ai contagi: “I numeri che mi arrivano sono interessanti – dice -. Vuol dire che il lavoro che stiamo facendo sta dando i propri frutti”.