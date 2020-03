Pietrasanta, assistenti sociali in supporto a pazienti positivi

Un pool di assistenti sociali per i cittadini positivi, in quarantena e le loro famiglie. Ma non solo. Lo ha attivato il Comune di Pietrasanta attraverso l’assessorato al sociale. Si tratta di un servizio di supporto socio-psicologico attivato attraverso la rete delle assistenti sociali che manterranno un contatto telefonico con i soggetti e famiglie positivi, in quarantena e con tutti coloro che ne manifesteranno la necessità.

Per informazioni basta contattare il 0584.795276, il 0584.795301 oppure 0584.795277 dalle 9 alle 12 dal lunedì al sabato.

Infine una informazione di servizio: sul sito è in costante aggiornamento la sezione dedicata all’emergenza sanitaria presente nella home page alla sezione News in evidenza. Nella sezione sono presenti le nuove disposizioni in materia di gestione dell’emergenza, il modulo per l’autocertificazione (scaricabile), l’aggiornamento in tempo reale dalla Toscana, le domande e le risposte, le fonti ufficiali, numerose grafiche da scaricare con le prescrizioni e le raccomandazioni.