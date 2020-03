Simoni (Fdi): “Sbagliato annullare i grandi eventi estivi”

“Non credo, come qualcuno in questi giorni sostiene, che eliminare gli eventi culturali estivi di un comune possa essere una proficua risposta alla crisi che stiamo vivendo”. A parlare il portavoce di Fdi Viareggio Massimiliano Simoni, responsabile nazionale dello spettacolo e del teatro di Fratelli d’Italia.

“Al contrario – aggiunge – ritengo che per fronteggiare situazioni difficili come quella che questa emergenza lascerà, si debba agire in modo chirurgico e razionale, concentrando le forze sulle manifestazioni di spicco delle varie realtà e ‘tagliando via’ quelle di minor respiro, tagli verticali e non orizzontali”.

“Usciti da questa emergenza, l’Italia deve contrattaccare. La gente – aggiunge – tornerà a vivere e avrà voglia di muoversi e spostarsi e mai come allora sarà necessario mostrare un’offerta turistica, artistica e culturale all’altezza della nostra tradizione”.

“Penso ai Festival del Pucciniano e della Versiliana, a Villa Bertelli – dice -: le forze devono essere concentrate su queste manifestazioni di altissima qualità, aumentando la loro promozione, mentre gli eventi ‘minori’, quelli che hanno meno storia e sono meno radicati sul territorio, quelli sì che dovrebbero essere annullati”.

“Avremmo così più risorse da destinare da una parte all’emergenza sanitaria (per acquistare mascherine e presidi sanitari per esempio), e – aggiunge – dall’altra per rafforzare le nostre eccellenze che non vanno assolutamente mortificate. Nei momenti difficili si gioca all’attacco e non in difesa, servono lucidità e sangue freddo senza farsi prendere dal panico: eliminare l’impresa cultura è quanto di più illogico si potrebbe fare per il nostro turismo”.